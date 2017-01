Ce qui vous attend dans l'épisode 47

Dans le prochain épisode de la Villa, Lucie viendra en aide à Martika afin de lui permettre d'avancer le plus sereinement dans sa relation avec Tony. Martika va rencontrer un nouveau prétendant. Philippe, le prétendant de l'âge de Nathalie fera son entrée dans la Villa. Antho et Tara se retrouveront pour un quatrième date, et passeront enfin la seconde. Entre eux, ça s'annonce très chaud ! Extrait de l'épisode 46 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 23 janvier 2017 - NT1