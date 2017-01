Ce qui vous attend dans l'épisode 48

Dans le prochain épisode, les tensions risquent de faire une nouvelle apparition dans la Villa. Antho ramènera Tara et cette dernière subira quelques moqueries du clan Anaïs / Vincent / Steven. Antho arrivera-t-il à calmer ses camarades pour protéger Tara ? Nathalie et Philippe dîneront aux chandelles, mais il n'est pas dit que leurs personnalités soient tout à fait compatibles...Enfin, Jazz ira au clash avec Martika et Nathalie, n'ayant pas apprécié que les deux femmes se mêlent de sa relation passionnelle avec Orlando. Extrait de l'épisode 47 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 24 janvier 2017 - NT1