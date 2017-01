Ce qui vous attend dans l'épisode 49

Dans le prochain épisode de la Villa, l'ambiance sera électrique entre Jazz, Nathalie et Martika. Après Martika, c'est à Tony que Jazz s'en prendra. Vincent prendra parti pour Jazz et le ton montera très fortement entre les deux hommes qui seront à deux doigts d'en venir aux mains. De leur côté, Eddy et Smaïl continueront à passer du temps ensemble et leur prochain date leur permettra de se rapprocher davantage. Extrait de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1