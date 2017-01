Ce qui vous attend dans l'épisode 50

Dans le prochain épisode de la Villa, vous découvrirez si Martika a bel et bien quitté l'aventure. Les cœurs brisés passeront une soirée entre amis et l'ambiance sera à nouveau à la fête... le temps d'une soirée. Dès le lendemain, l'ambiance conflictuelle de la Villa sera de retour et deux clans se créeront en cette fin d'aventure : les bons vivants contre les "victimes" (dixit Anaïs). Enfin, Orlando emmènera Jazz dans un endroit mystérieux afin de lui faire la surprise de sa vie. Extrait de l'épisode 49 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 26 janvier 2017 - NT1