Ce qui vous attend dans l'épisode 51

Dans le prochain épisode de la Villa, Orlando en mettra plein la vue à Jazz et l'emmènera au septième ciel pour son anniversaire. Il la demandera enfin en fiançailles et tous les coeurs brisés se joindront à la fête. Steven et Vincent, derniers célibataires de l'aventure, rencontreront deux prétendantes. Est-il encore possible qu'ils rencontrent l'amour, le vrai ? Les deux complices prendront-ils cette rencontre au sérieux ? La réponse lundi, dans l'épisode 51 de la Villa des coeurs brisés. Extrait de l'épisode 50 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 27 janvier 2017 - NT1