Ce qui vous attend dans l'épisode 52

Dans le prochain épisode de la Villa, vous découvrirez si Jazz a dit "OUI" à Orlando. Eddy et Smaïl n'auront quant à eux plus le cœur à la fête. Entre eux, le courant passe de plus en plus difficilement, et ni l'un ni l'autre ne souhaite faire de sacrifice pour avancer. Lors d'une excursion, Steven fera une annonce compliquée à Anaïs, et Tara dévoilera ses sentiments au mauvais garçon... Extrait de l'épisode 51 de la Villa des cœurs brisés - Lundi 30 janvier 2017 - NT1