Ce qui vous attend dans l'épisode 53

Dans le prochain épisode de la Villa, Antho ira demander des explications à Tara sur les confidences faites à Flo et Daisy et Vincent seront plus complices que jamais lors de leur deuxième rendez-vous. Les coeurs brisés organiseront une soirée des Vérités : l'une de leurs dernières occasions de se montrer plus sincères que jamais. Enfin, Martika et Tony vivront une soirée exceptionnelle dans un cadre extrêmement romantique. L'amour sera-t-il au rendez-vous ? Extrait de l'épisode 52 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 31 janvier 2017 - NT1