Ça colle entre Martika et Tony

Après s'être pris deux vents consécutifs d'Antho et Vincent, Martika ne baisse pas les bras. Ce soir, elle jette son dévolu sur Tony qui est tout à fait son style d'homme. Elle lui propose donc de le revoir lors d'un prochain date afin de faire plus ample connaissance. Venu pour Eve à l'origine, Tony accepte la proposition car il a mis les choses au clair avec Eve et sait très bien qu'entre eux, ça n'ira pas plus loin. Extrait de l'épisode 43 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1