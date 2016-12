Calor ! Vincent et Cécile + piscine = remake d’une scène mythique ?

Vincent passe la seconde avec Cécile ! L’incandescente brune lui fait tourner la tête, c’est une certitude. Car dès qu’une occasion se présente, Vincent fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour la revoir. Alors, lorsqu’on lui annonce qu’il est le Cœur Brisé ayant fait le plus de progrès au cours de la semaine, Vincent irradie ; il souhaite plus que tout fêter la bonne nouvelle avec sa possible dulcinée. Et quoi de mieux qu’une nuit à l’hôtel pour voir si l’étincelle est toujours présente ? Regardez ! — ­­Extrait de « La Villa Des Cœurs Brisés » – épisode 30 – à (re)voir sur MYTF1.