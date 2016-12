Cécile & Vincent : leur date en intégralité

Pour leur premier rendez-vous, Vincent et Cécile se posent sur la plage pour discuter. Vincent commence fort et n'hésite pas à complimenter la jeune femme sur son physique. Il lui explique qu'il essaye de passer outre sa problématique qui est de ne s'intéresser qu'au physique de ses conquêtes. Dans ce contexte, il lui explique qu'il va la soumettre à un interrogatoire pour en savoir plus sur elle et ses valeurs. Cécile s'en sort très bien et arrive même à déstabiliser le séducteur. Il est séduit par son tempérament et sa répartie. Pour lui prouver qu'elle a du caractère, elle lui propose d'ailleurs de répondre aux questions qu'il vient de lui poser. Extrait de l'épisode 24 de la Villa des coeurs brisés - NT1