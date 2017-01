Cécile prend une décision très audacieuse

Alors que Vincent pense s'être pris le râteau de sa vie après le refus de Cécile d'intégrer la maison des amis, celle-ci va surprendre le jeune homme. Elle ne souhaite pas intégrer la maison des amis car elle veut directement entrer dans la villa des coeurs brisés ! De cette manière, elle sera le plus souvent possible avec Vincent et pourra apprendre à le connaître de la meilleure manière possible. Vincent est très surpris mais accepte avec plaisir. Extrait de l'épisode 31 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 2 janvier 2016 - NT1