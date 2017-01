Cécile refuse d'intégrer la Maison des amis !

Alors qu'ils viennent de passer la nuit ensemble, Vincent et Cécile semblent plus complices que jamais. Pourtant, le cœur brisé est très stressé à l'idée de lui demander d'intégrer la maison des amis. Après avoir bien engagé la discussion, il prend son courage à deux mains et se lance. Malheureusement pour lui, Cécile - sans avoir hésité très longtemps - lui répond "non". Serait-ce déjà la fin de l'aventure pour Vincent ?! Extrait de l'épisode 31 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 2 janvier 2016 - NT1