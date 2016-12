Cécile surprend Vincent à la soirée

La soirée bat son plein. Tous les cœurs brisés s’amusent et passent la soirée en dansant. Tous sauf un qui reste dans son coin… Vincent n’a pas le cœur à la fête et préférait bien être en compagnie de Cécile. Surprise : Anaïs et Eddy arrivent main dans la main avec la belle prétendante ! Le visage de Vincent s’illumine alors d’un coup. La soirée prend un tout autre tournant pour le jeune homme qui arbore un large sourire jusqu’au bout de la nuit. Vincent et Cécile ne se quittent plus. Ils pensent déjà à leur prochain rendez-vous et pourquoi pas à une invitation officielle dans la maison des invités. Extrait de l'épisode 29 du jeudi 29/12/2016 - NT1