Clash : Jazz hors d'elle face à Nathalie et Martika

Jazz a beau être souriante et de bonne compagnie la plupart du temps, il vaut mieux ne pas la chercher... Car quand la jeune femme est énervée, impossible de la faire redescendre ! Et le fait que Nathalie et Martika se soient permises de juger son couple l'a particulièrement tendue. Le vas déborde lorsque Martika demande à Jazz de fermer sa g*****. Heureusement, Orlando est là pour tenter d'apaiser la situation et veille à maintenir Jazz à l'écart du groupe. Extrait de l'épisode 49 de la Villa des coeurs brisés - Jeudi 26 janvier 2017 - NT1