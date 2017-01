Clash - Martika & Thomas, c'est déjà la fin !

Sentant Martika plus distante que jamais avec Thomas, Nathalie leur propose un jeu destiné à les rapprocher. Tour à tour, elle, Eddy, Eve, Martika et Naëlle vont se relayer pour le masser. Thomas devra deviner à quel moment il s'est fait masser par Martika. Problème : il a confondu les mains de Martika avec celles de Nathalie. Ce petit couac provoque une réaction inattendue de la part de la jeune femme. Elle se dit blessée par ce détail qui peut sembler insignifiant. Par ailleurs, le fait qu'elle ne ressente pas encore de vrais sentiments amoureux pour lui la fait hésiter sur l'intérêt pour Thomas de rester dans la Villa. On ne sait pas vous, mais Eddy est en plein "choquing des chocas" ! Extrait de l'épisode 36 de La Villa des coeurs brisés - Lundi 9 janvier 2017 - NT1