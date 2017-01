Clash : Mélanie seule contre tous

Alors qu'elle tente de convaincre Antony de rester dans la Villa, Mélanie se fait recadrer par Anaïs. Cette dernière estime que Mélanie doit arrêter de faire culpabiliser Antony, sa décision ayant déjà été assez difficile à prendre comme ça. Et lorsque Vincent monte au créneau, Mélanie craque et hurle contre lui. Pour elle, ce n'est pas du tout le moment de lui faire de nouveaux reproches. Effet domino sur Jazz qui se met également à hurler contre Mélanie. Pour elle, Antony n'était pas celui qui devait quitter la Villa. Elle souhaite le départ de la jeune femme et est extrêmement triste de perdre Antony à cause de cette dernière. Extrait de l'épisode 33 de La Villa des coeurs brisés - Mercredi 4 janvier - NT1