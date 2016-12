Clash - Steven serait-il jaloux du prétendant de Martika ?

Hier, Martika a fait la connaissance de deux prétendants : Matthieu et Thomas. Au petit-déjeuner, elle n’hésite pas à débriefer de cette rencontre avec Nathalie, son alliée et sa confidente dans la Villa. En lui montrant des photos, elle confie qu’elle craque pour le corps de Thomas ! Nathalie lui conseille sans hésiter de lui faire intégrer la Villa sans attendre. Autour de la table, Steven entend tout et voit rouge ! Selon lui, ça ne sert à rien de faire venir n’importe qui si c’est pour le faire partir deux jours plus tard. Mais Nathalie défend Martika et maintient son point de vue. Steven serait-il jaloux du prétendant de Martika ? Le jeune homme a clairement des vues sur Martika… La jeune femme va-t-elle s’en apercevoir ou va-t-elle succomber au charme de Thomas son prétendant ? Extrait de l'épisode 29 du jeudi 29/12/2016 - NT1