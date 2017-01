Coaching - Jazz se dévoile un peu plus à Lucie

Nouvelle séance de coaching pour Jazz. Lucie lui demande de noter des mots représentant ses plus grandes difficultés sur des papiers qu'elles colleront sur des ballons pour les laisser s'envoler. De cette manière, Lucie promet à Jazz qu'elle se sentira plus légère. Jazz note les mots "jugements", "peur", "père" et "mort". Un nouveau coaching très émouvant, qui devrait permettre à Jazz d'avancer. En voyant ces ballons s'envoler, Jazz se sent soulagée et libre ! Extrait de l'épisode 31 de la Villa des coeurs brisés - Lundi 2 janvier 2016 - NT1