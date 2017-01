Coaching : Lucie tend un gros piège à Martika

Aujourd'hui, Lucie a décidé d'aider Martika à avancer le plus sereinement possible avec Tony. La love coach a constaté que Martika avait tendance a facilement changé de cap avec les hommes. Sachant qu'elle s'est rapprochée de Tony récemment, Lucie a décidé de provoquer Martika en la faisant rencontrer un nouveau prétendant. De cette manière, elle verra si les sentiments qu'elle ressent pour Tony sont sérieux, ou si elle tombe à nouveau dans le piège de la séduction avec ce nouveau prétendant nommé Téo. Ce qu'elle ignore, c'est que Tony lui souffle tout dans une oreillette. Au final, Martika semble bien se projeter avec Tony et lui prouve indirectement qu'elle est sincère. Extrait de l'épisode 47 de La Villa des coeurs brisés - Mardi 24 janvier 2017 - NT1