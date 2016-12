Les cœurs brisés dévoilent leurs plus folles histoires d’amour

Au cours d’un dîner entre tous les cœurs brisés, Jazz pose une question profonde qui va créer un moment bouleversant. Quelle est la chose la plus folle que les habitants ont faite par amour ? Vous allez être surpris par les réponses de certains et certaines. Les cœurs brisés se dévoilent de plus en plus et n’hésitent plus à se dévoiler complètement. C’est un pas énorme vers la résolution de leur problématique respective ! Rendez-vous tous les jours à 18h30 sur NT1 pour la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés.