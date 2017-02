Les coeurs brisés se réveillent en chanson

"Éblouie par la nuiiiiit à coup de lumière mortelllllle". Vous avez reconnu ? C'est l'un des plus grands succès de Zaz, la chanteuse. Et ce matin, Anaïs a bien envie de lui rendre hommage. Elle va donc sauter sur le lit de Vincent et Antho pour les réveiller en entonnant cette chanson entêtante. C'est ensuite Eddy qui aura le droit à sa petite chorale. Ils chantent surtout pour oublier que l'aventure se termine aujourd'hui... Un point que Martika et Tony n'ont pas oublié. Ils savourent donc leur dernier réveil en République dominicaine. Extrait de l'épisode 55 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 3 février 2017 - NT1