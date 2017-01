Complicité 0 entre Philippe et Nathalie

Le dîner se termine sur une note amère entre Philippe et Nathalie. Très franc, Philippe fait comprendre à Nathalie que son goût pour les hommes plus jeunes est certainement un signe de manque de confiance en elle. Nathalie se sent jugée et est très refroidie par le discours de Philippe. Elle sent qu'elle n'a pas eu de coup de coeur pour lui et ne songe même pas à la revoir. Extrait de l'épisode 48 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 25 janvier 2017 - NT1