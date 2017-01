Coup de cœur : Steven craque pour sa nouvelle prétendante

Jour de chance pour Steven ! Aujourd'hui, Lucie lui a organisé un date avec une nouvelle prétendante. Le séducteur se fait beau et est bien déterminé à atteindre son objectif : discuter et faire connaissance, sans retomber dans ses travers de beau parleur. Kelly, la jeune femme qui l'attend, lui plait énormément. Pour une fois, Steven réussit à garder son sérieux et arrive même à se confier à elle en lui parlant de sa petite fille. Il a apprécié qu'elle se confie à lui et a souhaité lui prouver qu'il était mature et responsable. Extrait de l'épisode 35 de La Villa des coeurs brisés - Vendredi 6 janvier 2017 - NT1