Daisy & Anaïs soumises à la terrible épreuve du maillot

Après la discussion, place à l'action ! Vincent et Steven proposent à leurs prétendantes d'aller faire un petit tour dans la mer. L'occasion pour nos deux célibataires de voir si le physique de leurs targets est à la hauteur de leurs exigences. En s'isolant pour discuter, Daisy et Vincent arrivent à avoir une vraie discussion durant laquelle Vincent revient sur son passé sulfureux. Il tente ainsi de la convaincre qu'il a vraiment changé et qu'il est prêt à s'engager. Entre Steven et Anaïs, la conversation se fait très facilement. Leur rôle de parent leur permet de très vite se comprendre. Extrait de l'épisode 51 de la Villa des cœurs brisés - Lundi 30 janvier 2017 - NT1