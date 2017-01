Le date exceptionnel d'Eddy & Smaïl (Partie 2)

Eddy et Smaïl dinent en amoureux, et la situation a de quoi déstabiliser d'Eddy qui craque totalement pour son prétendant. Et lorsque l'entrée arrive, Smaïl recadre très vite Eddy en lui faisant comprendre qu'il ne compte pas l'embrasser ce soir. Plein de fougue, Eddy tente de faire parler Smaïl sur ce qu'il recherche chez un homme. Et toutes les réponses qu'il entend le satisfont. Ensemble, ils conviennent de continuer à faire connaissance. Smaïl intégrera donc la Villa des amis dès demain. Extrait de l'épisode 43 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1