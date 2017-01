Fin du dîner... il est temps pour Eddy et Smaïl d'aller se coucher. Un moment légèrement gênant pour les deux hommes... (qui ne l'aurait pas été à leur place ?) Entre eux, le désir monte et l'on sent bien que l'attirance est réciproque, mais ils décident de faire lit à part pour cette première nuit passée ensemble. Extrait de l'épisode 43 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1