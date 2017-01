Le date exceptionnel d'Eddy et Smaïl (Partie 1)

L'heure tant attendue approche... Eddy est dans un état de stress rarement atteint. Ca y est ! Smaïl est arrivé, et Eddy ne peut plus reculer. Enfin seuls, les deux garçons se régalent sur une plage déserte. L'occasion pour Eddy de se délecter du corps de dieu grec de Smaïl, son prétendant. Plus tard, il lui avouera être totalement conquis par ses charmes. Ça s'annonce donc très bien entre les deux célibataires ! Extrait de l'épisode 43 de la Villa des coeurs brisés - Mercredi 18 janvier 2017 - NT1