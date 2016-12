Date - Martika rencontre deux prétendants

Dans le cadre de son coaching, Martika rencontre deux nouveaux prétendants. Il s'agit de Thomas et Matthieu, les deux frères qu'Anaïs et Fidji avaient rencontré quelques jours auparavant. Physiquement, Martika a déjà une préférence pour Matthieu. Néanmoins, la jeune femme suit les conseils de Lucie et leur propose de répondre au questionnaire de personnalité qu'elle a préparé. En entendant leurs réponses, il s'avère que Martika penche davantage pour Thomas, celui qui lui plaisait le moins physiquement ! Extrait de l'épisode 28 du mercredi 28/12/2016 - NT1