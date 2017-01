Le date très particulier de Nathalie

Lucie a réservé un date très spécial à Nathalie. Cet après-midi, elle va avoir le choix entre deux opposés. Kevin, un homme plus jeune qu'elle dont elle s'est déjà fortement rapproché, et Philippe, un homme de son âge qui lui parait également très charmant. Entre les deux hommes, la bataille va donc commencer. Et ce sera à Nathalie de réussir à suivre sa raison plutôt que de succomber à la tentation de la jeunesse. Extrait de l'épisode 45 de la Villa des coeurs brisés - Vendredi 20 janvier 2017 - NT1