En date, Vincent n'a que Cécile en tête...

Parti en date avec Antho et Anaïs, Vincent retrouve Ophélie rencontrée lors de la soirée de la veille. Seul problème, le jeune homme n'a qu'une seule femme en tête : Cécile - la prétendante qu'Antony est en train de dater en même temps. Vincent prend quand-même le temps de discuter avec Ophélie. Il se livre et tente de s'ouvrir à la jeune femme. Mais il sent très rapidement qu'il manque quelque chose... Pour lui, Cécile est celle qu'il lui faut !