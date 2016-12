Le Debrief du 20/12 - Invités : Anaïs & Vincent

Retrouvez Elsa Fayer, Christophe Beaugrand ainsi que Lucie, la love coach de la Villa, pour un Débrief de la quotidienne aux côtés de nos célibataires ! Ce soir, ils accueillent Anaïs et Vincent qui viendront débriefer de l'épisode du jour. Vincent nous en dira plus sur les raisons qui l'ont poussé à changer de comportement avec les femmes, et Anaïs reviendra sur la très belle amitié qu'elle a créée avec Eddy et Vincent depuis Secret Story 7. Sans oublier les love conseils de Lucie, l'invité mystère du jour et la très célèbre Machine des Vérités Vraies !