Le Debrief du 21/12 - Invitées : Mélanie & Naëlle

Ce soir, Mélanie et Naëlle sont les invitées de Christophe Beaugrand et Elsa Fayer. Aux côtés de Lucie, elles reviennent sur les moments marquants de l'épisode du jour et nous en disent plus sur leur aventure. Excessivité pour Mélanie, sagesse et fierté pour Naëlle... toutes leurs confidences vous permettront d'en savoir plus sur les deux jeunes femmes. La Machine des Vérités Vraies sera de retour et Lucie vous partagera deux précieux conseils pour réussir en amour. Replay intégral du Débrief du 21/12 - Mercredi 21/12/2016 - NT1