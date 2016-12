Le Debrief du 22/12 - Invités : Anaïs & Vincent

Ce soir, Christophe Beaugrand et Elsa Fayer reçoivent Anaïs et Vincent sur le plateau du Débrief. Les deux amis reviennent d'abord sur l'aventure de leur complice Eddy, dont l'exigence l'empêche de s'engager dans une vraie relation avec un homme. A son tour, Vincent revient sur la belle histoire qu'il vient de commencer avec Cécile pour qui il a l'impression d'avoir eu un véritable coup de foudre. A leurs côtés, Lucie témoignera des progrès et des axes d'amélioration de chacun, sans oublier de nous faire part de ses conseils en matière d'amour. Durant l'émission, Tatiana Laurens viendra également témoigner et nous parler de la très belle relation qu'elle vit avec Xavier depuis 14 ans ! Replay du Débrief du jeudi 22/12/2016 - NT1