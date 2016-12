Le Debrief du 23/12 - Invitées : Anaïs & Martika

Ambiance électrique sur le plateau du Débrief ! Elsa Fayer et Christophe Beaugrand accueillent Anaïs et Martika, ennemies dans la Villa des coeurs brisés. Sur le plateau, elles ont l'occasion de s'expliquer et de se dire tout ce qu'elles pensent l'une de l'autre. Invitée mystère du jour, Elodie - découverte dans Secret Story puis dans la Saison 1 de la Villa à laquelle Martika avait également participé - va provoquer un énorme clash avec cette dernière. A tel point que la séductrice quitte le plateau ! Plus tard, Elsa Fayer arrivera à la convaincre de revenir mais c'est Anaïs qui quittera le plateau, excédée par le comportement de victime de Martika. Replay intégral du Débrief du vendredi 23/12/2016 - NT1