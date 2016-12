Le Debrief du 27/12 - Invités : Anaïs & Eddy

Aux côtés d'Elsa Fayer, Christophe Beaugrand et Lucie Mariotti, Anaïs et Eddy reviennent sur les faits marquants de l'épisode du jour. Eddy nous parlera de ce qui l'a aidé à passer à l'acte avec Graig en lui donnant son premier baiser. Anaïs quant à elle, reparlera de ses multiples clashs avec Martika. Invité mystère du jour, l'adorable Thierry que vous avez probablement découvert dans Qui veut épouser mon fils ou La Villa saison 1, nous dira où il en est sur le plan sentimental. Sans oublier, les précieux love conseils de Lucie et la Machine des Vérités Vraies. Replay du Débrief du mardi 27/12/2016 - NT1