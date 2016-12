Le Debrief du 28/12 - Invités : Martika & Antony

Martika et Antony sont les invités du Débrief, aux côtés de Christophe Beaugrand, Elsa Fayer et Lucie Mariotti, notre love coach préférée. Ils vont donc se livrer sur les faits marquants de l'épisode du jour. Martika reviendra sur son date avec Thomas et Matthieu, deux frères au physique ravageur. Quant à Antony, il reviendra sur le cas Mélanie. Sans oublier les précieux love conseils de Lucie, et l'impitoyable Machine des Vérités Vraies. Replay du Débrief du mercredi 28/12/2016 - NT1