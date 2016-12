Le Debrief du 29/12 - Invités : Antho & Martika

Ce soir, Antho et Martika sont les invités de Christophe Beaugrand et Elsa Fayer, aux côtés de Lucie, la love coach des cœurs brisés. Au sommaire aujourd'hui : retour sur la belle relation qui lie Antho et Anaïs, les amis-moureux de la Villa. Le jeune homme nous dira tout de ses sentiments pour la belle marseillaise. Quant à elle, Martika témoignera de l'intérêt que lui a soudainement porté Steven. Le serial dragueur s'est fait prendre à son propre piège et semble tomber sous le charme de la séductrice. Vanessa Lawrens sera l'invitée "Téléréalité" de ce jeudi. Elle nous parlera de sa nouvelle histoire d'amour et nous présentera son nouveau compagnon. Sans oublier les love conseils de Lucie et La Villa des Bras cassés ! Replay du Débrief du jeudi 29/12/2016 - NT1