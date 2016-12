Le Debrief du 30/12 - Invités : Eddy & Vincent

Pour ce dernier Débrief, Elsa Fayer et Christophe Beaugrand ont le plaisir de recevoir Eddy et Vincent qui vont revenir sur leurs histoires d'amour respectives. On peut dire que l'aventure a totalement transformé Vincent. Face à Cécile, le jeune homme semble métamorphosé. Séducteur et gentleman, il semble totalement être tombé sous le charme de la jeune femme. Avec elle, il a décidé de prendre son temps. Présent sur le plateau, Vincent explique que les exercices de Lucie lui ont permis d'avancer. De son côté, Eddy revient sur son clash avec Graig qui n'a pas supporté d'être mis à l'écart par Eddy lors du moment passé avec l'ensemble des coeurs brisés. Il va d'ailleurs pouvoir s'expliquer avec lui puisqu'il est l'invité mystère du jour ! Replay du Débrief du vendredi 30/12/2016 - NT1