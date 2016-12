Le Debrief - Après Julien, Vanessa Lawrens a retrouvé l'amour avec Gabano

Vanessa Lawrens est l'invitée exceptionnelle du Debrief. Mais elle n'est pas venue seule. Elle présente son nouveau compagnon Gabano à l'équipe et à Antho et Martika. Elle a retrouvé l'amour il y a quelques mois après sa rupture avec Julien. Rentrés dans la Villa pour essayer de recoller les morceaux avec ce dernier, le couple avait finalement décidé de se séparer. Vanessa est maintenant très heureuse avec son nouveau chéri. Comme Lucie le précise, un coaching peut aussi servir à se rendre compte de certaines choses et à ne pas continuer une relation amoureuse. Extrait du Debrief - jeudi 29 décembre 2016 - NT1