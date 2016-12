Demain dans la Villa, Anaïs et Antho n'arriveront pas à recoller les morceaux...Torrent de larmes pour Mélanie lors d'un coaching des plus surprenant, et brouillard qui Martika qui aura toujours beaucoup de mal à s'intégrer dans la Villa. Se sentant seule au monde, la jeune femme finira par craquer et se posera des questions sur la suite de son aventure. Extrait du Débrief du mardi 27 décembre 2016 - NT1