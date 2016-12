Dans l'épisode 23, les coeurs brisés craqueront. Lassés des multiples clash et réconciliations de Mélanie et Antony, ils leur demanderont de prendre une décision et de s'y tenir. Toujours en progression, Mélanie réussira à se livrer devant tout le monde sur ses sentiments lors d'une soirée au restaurant... Mais elle craquera très rapidement, se sentant honteuse de s'être confiée ainsi.