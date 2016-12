Le Debrief - Dossiers de la honte : Anaïs et Eddy balancent tout !

C'est une séquence que l'on adore ! Elsa Fayer ouvre les dossiers de la honte. Chacun leur tour, Anaïs et Eddy vont devoir balancer une info exclusive sur l'autre. Eddy commence et nous raconte une petite anecdote sympathique sur les problèmes gastriques d'Anaïs... Mais il oublie rapidement que la jeune femme va avoir l'occasion de se venger... Après cela, Eddy va avoir l'occasion de dévoiler une info totalement exclusive sur Naëlle et Lakhdar. Extrait du Débrief du mardi 27 décembre 2016 - NT1