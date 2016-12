Le Debrief - Eddy revient sur son premier baiser avec Graig

Emballé par le tête à tête passé avec Graig, son prétendant, Eddy a multiplié les occasions de le revoir. Et c'est lors de leur randonnée équestre dans un cadre paradisiaque que les deux hommes ont enfin franchi le pas : cachés par le torrent de la cascade, ils se sont échangés leur premier baiser. Invité sur le plateau du Débrief, Eddy revoit la scène avec beaucoup de pudeur et revient sur ce rapprochement qui en a surpris plus d'un. Il a en effet réussi à se lâcher avec Graig grâce aux encouragements de ses amis Anaïs et Vincent. Extrait du Débrief du mardi 27 décembre 2016 - NT1