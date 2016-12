Le Debrief - L'interview Zéro Mytho d'Anaïs et Vincent

Dans cette séquence, Vincent et Anaïs doivent répondre en toute sincérité aux questions listées par Christophe Beaugrand. Fidèle ou volage ? Amant ou mari ? Plateau télé ou restau chic ? L'occasion d'en savoir plus sur le profil amoureux de Vincent, l'un des plus grands séducteurs de l'histoire de Secret Story, ainsi que sur Anaïs dont on suit actuellement la belle histoire d'amour avec Antho dans la Villa. Extrait du Débrief du jeudi 22 décembre 2016 - NT1