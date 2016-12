Le Debrief - Lucie coache Christophe et Mélanie en live

Lucie propose à Christophe et Mélanie de se prêter à un jeu de rôles. Ils doivent jouer un couple. Mélanie attend Christophe devant le cinéma et il a 30 minutes de retard. Ils doivent vivre leur conflit en s'envoyant un ballon avec l'intensité des émotions qu'ils ressentent. Après les avoir laissés vivre l'exercice comme ils le voulaient, elle leur demande de remplacer le "tu" par le "je". L'idée : ne plus être dans l'accusation mais davantage dans l'expression des sentiments. Extrait du Débrief du mercredi 21 décembre 2016 - NT1