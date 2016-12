La température monte d'un cran entre Eddy et Greg, et Vincent et Cécile... Mais ça sent surtout les problèmes pour Martika. Après sa sortie pétanque avec les garçons, la belle se fait sauter dessus par Jazz qui n'apprécie pas beaucoup de s'être fait tester par la séductrice. La semaine s'annonce chaude en République Dominicaine... Extrait du Débrief du vendredi 23/12/2016 - NT1