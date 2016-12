Le Debrief – Lundi dans la Villa, grosse chaleur pour Vincent et Cécile

Lundi dans la Villa, la météo sera mouvementée. A l’image de la grosse chaleur aperçue entre Vincent et Cécile. Mais c’est un déluge de larmes qui s’abattra sur Jazz qui vivra un coaching bouleversant. De gros nuages viendront assombrir la relation jusqu’alors paisible de Mélanie et Naëlle. Entre les deux meilleures amies de la Villa, rien ne va plus. Résultat des courses : jalousie, reproches et engueulades vont faire éclater un très gros orage sous le soleil de Punta Cana. Découvrez ! — Extrait du Débrief de « La Villa des Cœurs Brisés » saison 2 diffusé le 30 décembre 2016 sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.