La Machine des Vérités Vraies est de retour et plus impitoyable que jamais ! En présence d'Eddy et Anaïs, retour sur les grands moments de l'épisode. De la randonnée équestre d'Eddy à son bisou échangé avec Graig sous la cascade. Sans oublier le clash d'Anaïs avec Martika pour une raison qui vous avait peut-être échappé ! Extrait du Débrief du mardi 27 décembre 2016 - NT1