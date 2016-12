Le Debrief - La Machine des Vérités Vraies #30

Pour tout comprendre de ce que pensent réellement les candidats de la Villa des Cœurs Brisés, l'équipe du Débrief a créé « La Machine des Vérités Vraies ». Retour sur les moments marquants de l'épisode du jour et ce, toujours avec humour et dérision. Attention à vous chers cœurs brisés ! Personne n'est épargné ! Et comme toujours, les fous rires sont plus que jamais de la partie… Pour notre plus grand plaisir. Regardez ! — Extrait du Débrief de « La Villa des Cœurs Brisés » saison 2 diffusé le 30 décembre 2016 sur NT1, à (re)voir sur MYTF1.