Le Debrief - Martika et Anaïs se disent leurs 4 vérités

Face à face, Martika et Anaïs ont 1 minute chacune pour se dévoiler et se dire ce qu'elles pensent l'une de l'autre. Martika y va en douceur et prie Anaïs de l'excuser si elle s'est montrée trop séductrice vis-à-vis d'Antho. Mais lorsque c'est à Anaïs de prendre la parole, la jeune femme s'énerve et ne supporte pas que Martika "joue la victime". Elle quitte le plateau à son tour. Extrait du Débrief du vendredi 23/12/2016 - NT1